Kars’ta 30 köye toplulaştırma çalışması yapıldı

Kars Barajı Sulaması kapsamında 30 köyde toplulaştırma çalışması yapılarak vatandaşlara yeni yerleri teslim edildi.

Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kars Barajı 1. Kısım Sulaması İnşaatı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi işinde sona gelindi. Toplamda 330 bin dekar alanda ve 30 köyde yapılan toplulaştırma çalışmalarında 5 köyün tescil işlemleri tamamlanarak yeni tapular vatandaşlara dağıtıldı. Kalan 25 köyde ise vatandaşlara yeni yerleri, ekim dönemi öncesinde teslim edilerek, tescil çalışmalarına başlandı.

Toplulaştırma öncesi 11 bin 161 olan parsel sayısı yapılan toplulaştırma işleminden sonra 7.043 parsele düşürülerek yüzde 37 oranında toplulaştırma sağlandı Toplulaştırma çalışmaları sonrası tarla içi ulaşım yolu olmayan parsellerin kalmaması için tüm parsellere ulaşımı sağlamak adına 922 kilometre tarla içi ulaşım yolu teşkil edilerek reglaj çalışmaları tamamlandı. Ayrıca tarıma elverişsiz arazilerin tarıma kazandırılması adına proje sahasında vatandaş parselleri içerisinde kalan yaklaşık 946 bin ton taşın temizlenmesi çalışmaları başlanılmış olup, çalışmalar devam ediyor.

Yapılan proje ile parçalı araziler birleştirilerek zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanmış, tarımsal faaliyet yapılmayan küçük araziler tarıma kazandırılıp milli gelirde artış sağlanması amaçlanıyor. Yapılan toplulaştırma çalışması sonrası, oluşan yeni parsellerin düzenli hale gelmesi, her parsele ulaşım sağlayan tarla içi yolların yapılması ve parsellerin birleştirilerek işletmeye uygun hale getirilmesi nedeniyle çevrede yer alan diğer köylerden de arazilerinin toplulaştırılması amacıyla yoğun başvurular oldu. Bu çerçevede 2020 yılı yatırım programına alınan Kars Arpaçay Ovası Sulaması AT ve TİGH Projesi kapsamında söz konusu taleplerin de karşılanması amaçlanmış olup, hazırlıklar devam ediyor.

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