Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak

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KarsErzurum karayolu yarından itibaren kısmi kapanacak.

Karayolunun Sarıkamış Alisofu Şehitliği Kavşağı ve Hamamlı Kavşağından itibaren güzergah Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.04.2020 tarihinde saat:10.00'da ulaşıma kapatılacak. Erzurum istikametine SarıkamışKaraurgan yolu güzergahı kullanılarak devam edilecek.

Kapanan güzergahın açılacağı tarih yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuna duyurusu yapılacak.

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