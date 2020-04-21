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İrlanda’dan Kars’a gelen 115 kişi karantinaya alındı

İHA

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı karantina altına alınacakları yurda getirildi.

İrlanda’dan Kars’a gelen 115 kişi karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle İrlanda’dan Kars’a getirilen 115 Türk vatandaşı karantina altına alınacakları yurda getirildi.
İrlanda’da da bulunan 115 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Kars’a getirildi. Harakani Havalimanı’nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Ateşi yüksek çıkan bazı vatandaşlar ise ambulanslarla kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malta'da getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Aksu, “İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yerleştireceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz. Sağlık kontrollerinde bazı vatandaşlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi" dedi.
İrlanda’dan Kars’a gelen yolculardan Hüsnü Savcun, Kars’taki insanların ve ortamın Avrupa’da olmadığını ifade etti. Savcun, “Avrupa’da böyle bir karşılama olmaz. Kars’taki ortam Avrupa’daki ortamdan, misafirperverlikleri ve bizi karşılamaları çok iyi. Türkiye’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Ankara’ya inmeyi planladıklarını ve Kars’a gelmenin kendileri için bir sürpriz olduğunu belirten Melis Durlan ise, karşılamanın güzel olduğunu ve diğer yolcular gibi buradaki yetkililerin ve görevlilerin yönlendirmelerine uyduklarını söyledi.
Daha sonra vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu İpek Yolu Öğrenci Yurduna getirildi. Malta’dan dün Kars’a gelen vatandaşlar İrlanda’dan gelenleri odalarının balkonlarında ve yurt girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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