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İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars´ta KYK yurduna yerleştirildi

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) İRLANDAN´dan havayoluyla Kars´a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Sağlık kontrolü sırasında ateşi yüksek çıkan iki vatandaş, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi´ne gönderildi. Türk vatandaşlarını İrlanda'dan getiren uçağın iniş yapacağı Kars Harakani Havalimanı'nda önlem alan özel giysili sağlık görevlileri tüm önlemleri alarak beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık...

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars´ta KYK yurduna yerleştirildi

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) İRLANDAN´dan havayoluyla Kars´a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Sağlık kontrolü sırasında ateşi yüksek çıkan iki vatandaş, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi´ne gönderildi.<br>Türk vatandaşlarını İrlanda'dan getiren uçağın iniş yapacağı Kars Harakani Havalimanı'nda önlem alan özel giysili sağlık görevlileri tüm önlemleri alarak beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan iki kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi´ne gönderildi.<br>Havalimanından otobüslerle KYK İpek Yolu Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen yurt çalışanları tarafından 'Türkiyem' türküsü ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yurt çalışanlarından bayrakları alan vatandaşlar kontrollü şekilde yurtlara yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak olan vatandaşlar daha sonra önceden belirttikleri illere gönderilecek.<br>Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurda giren vatandaşlar, "Allah razı olsun, hepinizden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Cennet burası, Cennet. Kıymetini bilene Cennet. Buranın değerini bilmek gerek. Avrupa, Avrupa diyorlar da Avrupa´da insan diye bir şey yok, yok. Avrupa´da insanın değeri yok. Türkiyemiz Cennet valla. Öyle özlemişim ki Türkiye´mizi, valla burnumda tütüyordu. Şu anda sağlığımızda çok işi şükür inşallah daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.<br>Gördükleri ilgiden duygulandıklarını ifade vatandaşlardan bazıları da, "Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik bu saatte" diyerek görevlilere teşekkür etti. <br>Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, dün Malta'dan getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirterek, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yerleştireceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz." diye konuştu.<br>Aksu ayrıca, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktararak, "Problemli olanlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi. Şu ana kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşılmadı." dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-21 01:45:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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