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İrlanda’dan Kars’a gelenler ateşli çıktı

İHA

Yeni tip korana virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında uçakla İrlanda'dan Kars'a gelen vatandaşlardan bazıları ateşli çıktı.

İrlanda’dan Kars’a gelenler ateşli çıktı

Yeni tip korana virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında uçakla İrlanda’dan Kars’a gelen vatandaşlardan bazıları ateşli çıktı.
Çeşitli nedenlerden dolayı İrlanda’dan Kars’a gelen 114 Türk vatandaşı Harakani Havaalanı’nda yapılan sağlık kontrollerinin ardından yerleştirildikleri yurda gönderildi. Havaalanı’nda alınan önlemler çerçevesinde yolcuların ateşleri, ateş ölçerle ölçüldü.
Ateşleri ölçülen yolculardan bazılarında yüksek ateş görüldü. Bunun üzerine sağlık ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra havaalanında hazır bekleyen ambulanslarla yeniden kontrolleri yapılmak üzere ateşi yüksek çıkan vatandaşları Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, vatandaşların sağlık kontrollerinin titizlikle yapıldığını söyledi.
Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, “Yavaş yavaş sağlık ekiplerimiz alıyorlar. Problemi olanlar hastaneye götürülecek. Genel olarak dünkü gelen ekibimizde hemen hemen hepsini yurda yerleştirdik. Hastaneye yerleştirdiğimiz olmadı. Bugün de yine ateşlerini ölçecekler. Kontrollerini yapacaklar. Hastaneye gitmesi gereken olursa göndereceğiz. Şuan için kontrollerini yapıyorlar. Henüz net bir sonucumuz yok” dedi.
Harakani Havalimanında uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri titizlikle yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Ateşi yüksek çıkan bazı vatandaşlar ise ambulanslarla kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Hastaneye sevk edilen vatandaşların ateşlerinin yüksek çıkmasının yolculukla bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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