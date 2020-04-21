Kars’ta belediye cadde ve sokakları korona virüse karşı yıkıyor

'Ablam ve ben'

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Kars Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

Kars Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Kazım Paşa Caddesinde devam eden yıkıma çalışmalarına esnaf ta destek vererek, işyerlerinin önünü temizledi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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