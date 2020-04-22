Kars’ta 1 köyde karantina kaldırıldı

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Kars’ta 1 köyde uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Söğütlü Köyü’nde corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Selim ilçesi Söğütlü köyünde karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

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