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İrlanda'dan getirilerek karantinaya alınan Ebru'ya sürpriz doğum günü

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)İRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilerek yurtta karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya, yurt görevlilerince sürpriz doğum günü yapıldı. İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, 21 Nisan gecesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Ebru Akkaya'ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Akkaya'nın bulunduğu odanın önüne gelen gençlik liderleri, pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli...

İrlanda'dan getirilerek karantinaya alınan Ebru'ya sürpriz doğum günü

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)İRLANDA'dan havayoluyla Kars'a getirilerek yurtta karantinaya alınan Ebru Akkaya'ya, yurt görevlilerince sürpriz doğum günü yapıldı.<br>İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı, 21 Nisan gecesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Yurt binasında karantinaya alınan vatandaşlardan Ebru Akkaya'ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli gençlik liderleri doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Akkaya'nın bulunduğu odanın önüne gelen gençlik liderleri, pastanın üzerindeki mumları yakarak kapıyı çaldı. Kapıyı açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve ellerindeki pastayı gören Akkaya büyük şaşkınlık yaşadı. Akkaya sürpriz kutlama için teşekkür ettiği görevlilerle hatıra fotoğrafı çekildi.<br>Karantina altında olan vatandaşların doğum gününü kutlamaya devam edeceklerini söyleyen müdürlük yetkilileri, "Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa karantina altında olan vatandaşların yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-22 15:48:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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