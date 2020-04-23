Tomarlı köyü çocuklarından 23 Nisan klibi

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyündeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunu klip çekerek yaşadı. Evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar 'evde kal' mesajı da verdiler.<br>Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kutlanıyor. Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyündeki çocuklar da 23 Nisan klibi çektiler. Evlerinin pencerelerinden gür sesle İstiklal Marşı´nı okuyan çocuklar 'Evde kal' mesajları da verdiler. 23 Nisan şiirleri de okuyan çocuklar, "Hayallerimiz için, sağlımız için, geleceğimiz için, milletimiz için, mutluluğumuz için, ülkemiz için, devletimiz için, vatan için evde kal Türkiye" dedi. <br>FOTOGRAFLI<br> DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-23 09:30:06<br>

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