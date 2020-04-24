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Arpaçay´da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü, Kars´ın Arpaçay ilçesinde de havai fişekle gösterisiyle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Arpaçay ilçe protokolü ana sınıfı öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi. Kurumlara ait araçlar, bayrak ve balonlarla süslendi ve araçlarla konvoy eşliğinde ilçe turu atıldı. Çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konvoyu selamladı. Sabah saatlerinde başlayan kutlama...

Arpaçay´da havai fişekli 23 Nisan coşkusu

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü, Kars´ın Arpaçay ilçesinde de havai fişekle gösterisiyle kutlandı.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Arpaçay ilçe protokolü ana sınıfı öğrencilerini evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi. Kurumlara ait araçlar, bayrak ve balonlarla süslendi ve araçlarla konvoy eşliğinde ilçe turu atıldı. Çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konvoyu selamladı. Sabah saatlerinde başlayan kutlama coşkusu, akşam saat 21.00´de yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Arpaçay'da da doruğa ulaştı.<br>Arpaçay Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinlikte saat 21.00'de Türkiye ile eş zamanlı olarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, ardından marşlar çalındı. Türk bayrağının rengini simgeleyen kırmızı ve beyaz balonlarının uçurulmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Tacettin Durmuş tarafından ateşlenen havai fişekler Arpaçay semalarını aydınlattı. İlçe halkı ve çocuklar, havai fişekli 23 Nisan coşkusunu, bayraklarla süslenmiş balkonlarından izleyerek alkışlarla destekledi. 23 Nisan coşkusunu ilçe meydanında ise Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, Emniyet Amiri Yıldırım Ören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Avcı birlikte yaşadı.<br>Kutlamalar sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100'üncü yılını, yani iki bayramı yurt genelinde olduğu gibi Arpaçay'da da coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Bu yılki bayramı koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutladıklarını da belirten Kaymakam Koç, "Bu sene çok farklı bir 23 Nisan yaşadık. Malum ülkemiz sıkıntılı bir zamandan geçiyor. Biz de bu durumdan etkilendik. Geçtiğimiz yıl gibi olmasa da yine de de çok tatlı bir 23 Nisan yaşadık" dedi.<br>Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da Büyük Öder Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, bugün ilçede 100 yıllık coşkunun bir kez daha yaşandığını söyledi. 100 yıl önce bugün aynı zamanda Gazi Meclis´in de açıldığı belirten Başkan Altay, "İlçemizde bugün koronavirüs nedeniyle kısıtlı kutlama törenleri yapmamıza rağmen coşkulu bir gün yaşadık. Gündüz başlayan kutlama törenlerimiz akşamda havi fişek gösterisi ile sonladı. Özellikle çocuklarımız 23 Nisan coşkusu yaşadı. Halkımız balkonlarından ve evlerinin önünden bu coşkuya ortak olarak İstiklal Marşı eşliğinde akışlarla destek verdi. Gündüz araçlarımızı Türk Bayraklarıyla süsleyerek çocuklarımıza ulaştık ve onlara çeşitli hediyeler verdik" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez BEDİR ALTUNOK<br>2020-04-24 00:48:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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