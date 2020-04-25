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Kars Lojistik Merkez’inde çalışmalar başladı

İHA

Kars'ta 400 bin metrekarelik alana kurulan ve 7 Nisan 2017 tarihinde temeli, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Lojistik Merkez'inde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.

Kars Lojistik Merkez’inde çalışmalar başladı

Kars’ta 400 bin metrekarelik alana kurulan ve 7 Nisan 2017 tarihinde temeli, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Lojistik Merkez’inde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.
Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 400 bin metrekarelik alanda kurulan Lojistik Merkez'inde çalışmalar devam ederken, Lojistik Merkezin İdari Binası’da ortaya çıkmaya başladı.
Yaklaşık yüzde 80'i bitirilen 400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak üzere inşa edilen ve 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenen Lojistik Merkez’de 19 ayrı hat olacak. 10 tane sağ tarafta, sol tarafta 6 tane hat olmak üzere, yine çimento fabrikasına bağlantı sağlamak üzere 1 hat daha olacak, Toplamda 19 ayrı hattın olduğu 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteynır stok sahası bulunacak.
İnşaat mevsimin başlamasıyla birlikte çalışmalara başlanan Lojistik Merkez, Karslıların da umudu oldu. Biran önce tamamlanan hizmete girmesi beklenen Lojistik Merkez’de vatandaşlara yeni iş alanları açılmış olacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan Kars Lojistik Merkezi, çalışmalar hızla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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