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2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS´ta bir ekmek fırını, 14 kilo hamurdan 2 metre 20 santim uzunluğunda 'Evde Kal Türkiye/ Kars' yazılı ramazan pidesi çıkardı. Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı. Kars´ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Türkiye/Kars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Özel pide, fırına...

2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS´ta bir ekmek fırını, 14 kilo hamurdan 2 metre 20 santim uzunluğunda 'Evde Kal Türkiye/ Kars' yazılı ramazan pidesi çıkardı. Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı.<br>Kars´ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Türkiye/Kars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kars´ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu. Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için pideyi satın aldığını söyledi. Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla vatandaşlara 'evde kal' mesajını hatırlatmak istediklerini belirtti. <br>DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez BEDİR ALTUNOK<br>2020-04-26 10:30:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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