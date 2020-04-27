Başkan Alibeyoğlu, Kars-Horasan karayolu açıklaması

KarsHorasan Karayolu’nun trafiğe kapatılmasıyla ilgili Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu açıklamalarda bulundu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “KarsHorasan yolunun trafiğe kapatıldığı, esnafların mallarının geçişlerine izin verilmediği” yönünde yapılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konu Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Bilindiği üzere KarsErzurum karayolu yapım çalışmaları devam etmektedir. Karakurt Barajında yapım çalışmaları tamamlanmış barajın su tutma çalışmaları başlamıştır. Barajın su tutması nedeni ile KarsErzurum Karayolunun Karakurt bölgesinde kalan kısımları su altında kalacağından yapım çalışmaları devam eden KarsErzurum Karayolu tamamlanıncaya kadar yol güzergahı SarıkamışKaraurgan üzerinde verilmiştir. Karaurgan yolu halihazırda sorunsuz olarak kullanılmaktadır” dedi.

Alibeyoğlu, “SarıkamışKaraurgan yolunun altyapısı yoğun trafiği karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle can güvenliği açısından büyük çaplı yük araçlarının geçişlerinin bir süreliğine kontrollü olarak sağlanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna yansıyan “yol kapatılarak esnafa darbe vurulmaktadır. Gıda tırlarının geçişlerine izin verilmemektedir” iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte geçişler kontrollü olarak sağlanmaktadır. Konu Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak kontrolümüz ve bilgimiz dahilindedir. İddialar başta Karayolları 18. Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili merciler ile paylaşılmıştır. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından “Can güvenliği açısından büyük tırların geçişlerinin kontrollü olarak sağlandığı, yol güçlendirme çalışmalarının başlatıldığı, KarsErzurum Karayolu kullanıma açılıncaya kadar yolun sorunsuz olarak kullanıma sunulacağı bizlere iletilmiştir” diye konuştu.

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