Jandarmadan 112 personelle denetim

Kars İl Jandarma Komutanlığı 112 personelle hız yapan araçlara yönelik Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamada; bin 424 araç kontrol edilirken, kontroller neticesinde 100 araca hız kurallarına uymamaktan, 22 araca çeşitli kurallara uymamaktan toplam 42 bin 266 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 araç ise trafikten men edildi.
Kars’ta jandarma ekiplerinin denetimlerini aralıksız yapacakları bildirildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-