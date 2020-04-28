Kars'ta büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sarıkamış Handere köyü bölgesinde Sarıkamış istikametinden Horasan istikametine seyir halinde olan B.B. (41) yönetimindeki 36 AAB 241 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon viraja hızlı girmesi nedeniyle kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralanan sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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