Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KARS merkeze bağlı Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa vinçle kurtarıldı.<br>Karaçoban köyünde meydana gelen olayda Kubilay Kildiş'e ait olan boğa defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düştü. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kubilay Kildiş ve köylülerin çabası boğayı kuyudan çıkarmaya yetmeyince vinç çağrıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı. Bulunduğu yerden kurtulan boğa halatın açılmasıyla koşuşturmaya başladı. Vatandaşlar, boğayı sakinleştirerek ahıra götürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Boğanın kuyudan kurtarılma çabası<br>Vince bağlanması<br>Boğanın çıkarılmasıHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK<br>2020-04-30 07:22:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.