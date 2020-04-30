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Kars´ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

DHA

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- İRLANDA ve Malta´dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü´nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti. Özel ramazan menülerinin de servis edildiği yurtta memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, gördükleri misafirperverliğin kendilerini duygulandırdığını söylediler. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Malta ve İrlanda´dan Kars´a getirilen 219 vatandaşın karantina süreleri dolmak üzere. Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kantin hizmeti...

Kars´ta karantina altındaki misafirlere özel ilgi

<br>Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- İRLANDA ve Malta´dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü´nün İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 Türk vatandaşı, gösterilen ilgi sebebiyle yetkililere teşekkür etti. Özel ramazan menülerinin de servis edildiği yurtta memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, gördükleri misafirperverliğin kendilerini duygulandırdığını söylediler.<br>Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Malta ve İrlanda´dan Kars´a getirilen 219 vatandaşın karantina süreleri dolmak üzere. Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtlarda misafir edilen vatandaşlara kantin hizmeti verilirken, Kars Valiliği öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 24 saat süreyle yardımcı olmaya çalışıyor. Günde iki defa ateşleri ölçülen vatandaşlar için ramazana özel yemekler çıkarılıyor.<br>Yurdun alt katındaki mutfak bölümünde usta aşçılar tarafından yemekler hazırlanıyor. Özel iftar ve sahur menüleri hazırlanarak, özel kıyafetli görevliler tarafından oda kapılarına bırakılıyor. Sosyal mesafe ve temasa büyük bir özen gösterilen yurtlarda, misafirler yemek saatlerinde kapı önlerindeki yemekleri alıyor.<br>KAPILARDA RAMAZAN NOTLARI<br>Oruç tutanlar görevlilere kolaylık olsun diye kapılarına notlar asıyor. "Oruçluyum", "Oruçluyum herkese teşekkür ederim", "Oruçluyum; günlük 4 çay, 8 şeker ve bardak çekmeceye bırakırsanız yeterli. Teşekkür ederim" notlarını okuyan görevliler istekleri buna göre temin edip kapı girişlerindeki masanın çekmecesine bırakıyorlar. <br>KONFORLU ODA HİZMETİ<br>Karantina altındaki misafirler birer kişilik konforlu odalarda kalıyor. Dolabı, yatağı, masası, sandalyesinin yanında birer adet de seccade bulunuyor. Ayrıca masalarda günlük meyve ihtiyaçları da gideriliyor. Dezenfektanların da eksik edilmediği odalarda, tuvalet ve banyo da mevcut. <br>YETKİLİLER BİZİ KENDİ EVLATLARI GİBİ KARŞILADILAR<br>Malta´dan gelen Mehmet Erdemir, "1.5 haftadır karantinadayız. Süremizin bitmesini bekliyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar. Hiçbir sorunumuz yok. Taleplerimiz anında karşılanıyor. Herşey fazlasıyla var zaten. Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Kars´a ilk geldiğimizde dışarısı düğün yeri gibiydi. Marşlar, Türk bayrakları her yer coşkuluydu. Buradaki yetkililer bizi kendi evlatları gibi karşıladılar. Tamamen bağırlarına bastılar. Yabancı muamelesi yapmadılar. İsteklerimizi anında karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.<br>TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRDÜK<br>Malta´dan gelen Samsunlu Muhammed Gonca ise, "İnşallah 14 gün boyunca karantina sürecini burada tamamlayacağız. Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim Türk milletine yakışır bir misafirperverlik gördük" diye konuştu.<br>'4-5 MAYIS´TA HUZURLU ŞEKİLDE EVLERİNE YOLCU EDECEĞİZ'<br>Kars Gençlik ve Spor İl Müdür vekili, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir, "Şu anda 219 misafirimiz var. Bunların 104 tanesi Malta´dan 115 tanesi de İrlanda´dan geldi. Malta´dan gelen misafirlerimiz 8, İrlanda´dan gelen misafirlerimiz ise 7 gündür buradalar. Arkadaşlarımızı biz burada bir odanın içerisinde her türlü imkânlarını karşılayacak şekilde misafir ediyoruz. 4-5 Mayıs´ta da huzurlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz" dedi.<br>WHATSAPP GRUBUNDAN HABERLEŞİYORLAR<br>Gün içerisinde UMKE´den, AFAD´dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nden, Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu´ndan yaklaşık 40 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten Yüreğir, "Bu arkadaşlarımız gün içerisinde 2 defa gelip tüm odaların ihtiyaç tespitini yapıyorlar. Aynı zamanda biz, gelen misafirlerimizin bize ulaşımlarını kolaylaştırmak için bir de whatsapp grubu kurduk. Bu grup üzerinden her an istediklerini, ihtiyaçlarını veya odalarında yaşamış olabilecekleri sıkıntılarını dile getiriyorlar. Bizim görevli arkadaşlarımız da bu grupta oldukları için anında müdahale etme şansını buluyoruz" diye konuştu.<br>PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLİYOR<br>Yurttaki Türk vatandaşlarının her türlü hizmetten yararlandıklarını da kaydeden Yüreğir, şunları söyledi:<br>"Şu anda mübarek ramazan ayındayız. Oruç tutanların iftar ve sahur mönüleri vaktinde kendilerine götürülüyor. Oruç tutmayanlar için de sabah kahvaltısının ardından saat: 10.00 civarında bizim Vefa Sosyal Destek Grubundan gelen gençlik liderlerimiz dışarıdan istediklerini, kişisel ihtiyaçlarını not alıyorlar. Böylelikle bizden kantin hizmeti almış oluyorlar. Akabinde de günlük iki defa il sağlık müdürlüğünün ekipleri misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor. Herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığını kontrol edip bilgi alıyorlar. Bunun yanında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan misafirimiz varsa da yine onunla ilgili olarak oluşturduğumuz komisyon üzerinden arkadaşlarımızla iletişime geçiliyor. Ailesiyle görüşmek isteyenler için ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Sınırsız internet hizmeti sunuluyor. Fiziki, sosyal, manevi anlamda da her türlü taleplerini elimizden geldiği ölçüde karşılamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.<br>DOĞUM GÜNLERİ DE KUTLANIYOR<br>Şu ana kadar misafirlerden bir şikayet almadıklarını da vurgulayan Yüreğir, "Tüm kalan misafirlerimizin kayıtları bizde mevcut olduğundan görevli arkadaşlarımız araştırıyorlar ve doğum günleri olanların da doğum günlerini kutluyoruz" dedi.:DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-30 09:44:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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