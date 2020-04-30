Kars’ta bir köy karantina alındı

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Kars’ta Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Aşağı Damlapınar Köyü karantinaya alındı.

Kars’ın Selim İlçesi’na bağlı Aşağı Damlapınar Köyü’nde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Aşağı Damlapınar Köyü’nde ki karantinanın 14 gün sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantinanın kaldırılıp, kaldırılmamasına karar verilecek.

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