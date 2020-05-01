Karantina misafiri down sendromlu Songül'e doğum günü sürprizi

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) MALTA'dan Türkiye'ye getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kars'taki yurtta karantinaya alınan, görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'e pastayla doğum günü sürprizi yapıldı.<br>Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Malta'dan getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta misafir edilen, görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Görevliler, ellerinde pastayla çaldıkları kapıyı açan Şahin´in doğum gününü şarkılarla kutladı. Şaşıran ve mumları üfleyen Şahin, karantinada en büyük mutluluğu yaşadığını söyledi. Songül Şahin, "İnşallah bu süre bittiğinde evimize gideceğiz. Burada kaldığımız süre içinde bizimle yakından ilgilenen ve bizlere yalnızlığı yaşatmayan tüm görevlilerimize, devletimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.<br>Öte yandan yurtta misafir edilen ve yine Malta´dan getirilen Orhan Atmaca'nın da görevliler tarafından pastayla doğum günü kutlandı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-01 09:51:27<br>

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