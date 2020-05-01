Kars’ta güvenlik uygulamaları sürüyor

Kars’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 300 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 20 yaş altı 11 kişiye 4 bin 312 lira para cezası kesildi.

Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (20205)" kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü’nce il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı güvenlik uygulaması yapıldı.

Yapılan güvenlik uygulamasında 2 bin 300 kişi GBT sorgulaması yapılırken, 20 yaş altı 11 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 4 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 3 bin 528 TL ceza kesildi.

Uygulamada, bin 45 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 124 araç sorgulandı, 3 araca toplamda 708 TL para cezası uygulandı.

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