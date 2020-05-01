Nişan ve yemeğe katılan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´da 2 evde düzenlenen nişan ve yemeğe katılan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte, nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, piknik, sportif faaliyetler mevlid ve kandil kutlaması, Hıfzıssıhha Meclisi´nin aldığı kararla geçici olarak durduruldu.<br>Karara rağmen 18 Nisan günü 2 ayrı evde nişan ve yemek düzenlendiği belirlendi. İhbar üzerine evlere giden ekipler, nişan ve yemeğe katılan 36 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti. Toplam 113 bin 400 lira ceza kesilen 36 kişi hakkında ayrıca 'toplum sağlığını tehlikeye atmak'tan soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-01 18:08:44<br>
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