Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

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Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve ’Tarihi Dokunun Korunması’ projesi kapsamında restoresine başlanan ve inşaat sezonun sona ermesiyle durdurulan Mazlumağa Hamanı’nın restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde ’Tarihi Dokunun Korunması Projesi’ kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan hamam, tamamlandığında turizme kazandırılacak.

Kars’ta inşaat sezonun başlamasıyla çalışmalarına hız verilen Mazlumağa Hamamı’nın 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. İlgili firmanın yürüttüğü restorasyon çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlandığı öğrenildi.

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