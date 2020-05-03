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Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ta, çocuklarını evde bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten kadınlar, sağlık savaşında olunduğunu belirtip, kendileri için 'Nene Hatun'un torunlarıyız' diyor.  Kars Valiliği öncülüğünde başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalar, ihtiyaç duyulan her noktada hizmet sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi de maske üretimini gönüllü olarak yapan usta öğretici kadınları ağırlıyor. İl merkezi ve ilçelerde bulunan 63 kadından küçük çocuğu olanlar ve...

Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ta, çocuklarını evde bırakıp, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanları için Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske üreten kadınlar, sağlık savaşında olunduğunu belirtip, kendileri için 'Nene Hatun'un torunlarıyız' diyor. <br>Kars Valiliği öncülüğünde başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalar, ihtiyaç duyulan her noktada hizmet sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi de maske üretimini gönüllü olarak yapan usta öğretici kadınları ağırlıyor. İl merkezi ve ilçelerde bulunan 63 kadından küçük çocuğu olanlar ve yaşlılar, evlerinde üretim yapıyor diğerleri de Halk Eğitim Müdürlüğü'nde bu hizmeti veriyor. Gün boyu maske üretimi yaparak, fedakarca çalışan kadınlar, yoğun mesaiyle sağlık sektörüne hizmet veriyor. Kadınların haftalık ürettiği 10 bin maske, Kars´taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.<br>'BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'<br>Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu Neslihan Demirci, "Bu süreçte halkımıza, devletimize yardımda bulunmak için burada toplandık. Ben ve 8 arkadaşımla birlikte bu projeye adım attık. Allah utandırmasın. Devamını da getireceğiz inşallah. Haftada 10 bin maske teslim ediyoruz. İlk teslimatımızı da yaptık. Vatanımıza, milletimize, sağlıkçılarımıza yardımda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Eğer ki biz sağlıkçılarımızdan hizmet bekliyorsak bizler de onların ihtiyacı olan maskeyi onların hizmetine sunmak durumundayız. Mutluyuz ve inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasıl ki sağlıkçılarımız büyük fedakarlıkla çalışıyorsa, evlerine gidemiyorlarsa bizim buradaki arkadaşlarımız ve evlerinde çalışan diğer kurumlardaki arkadaşlarımız da evlerini unutup buraya geliyorlar" diye konuştu.<br>'GELEMEYENLER EVDE MASKE ÜRETİYOR'<br>Usta öğretici Aynur Altunbey ise "Bize ilk haber geldiğinde arkadaşlarımızla bu işe gönüllü başladık. Neslihan hocamız eşliğinde bizlerde gönüllü olarak bu işe başladık. Sağlık Müdürlüğü'ne maske temin ediyoruz. Hiç tereddüt etmeden bu sürece bizde yardımcı olmak istiyoruz. Devletimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bu virüs kısa zamanda gider ve herkes rahat bir nefes alır. Şu an biz Halk Eğitim Merkezi'nde 10 kişiyiz ama ilçelerde, evlerde çocukları küçük olan, yaşlı olduğundan buraya gelemeyenler de evlerinde maske üretiyor" dedi<br>'BU BİR SAĞLIK SAVAŞI'<br>3 çocuk annesi, usta öğretici Nazlı Aydemir de "Maske üretimi için yardım istenince biz de evimizden çıkıp koşa koşa geldik. Bu bir sağlık savaşıdır. Nasıl ki eskiden savaşlarda Nene Hatun gibi kahraman kadınlar destek olmuşsa biz de sağlık savaşında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer devletimize, milletimize katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Arkadaşlarımızla birlikte özverili olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapabildiğimiz kadar maske yapacağız. Allah'ın izniyle bu virüs gidecek ve bizim de maske üretimimiz sona erecek" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-05-03 10:38:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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