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Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Karslılar, ilin İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmamasına rağmen hafta sonunda evlerinde kaldı.

Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Karslılar, ilin İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmamasına rağmen hafta sonunda evlerinde kaldı.
Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar hafta sonunda sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda görevliler dışında ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkan az sayıda vatandaş olduğu görüldü. Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “evde kal” çağrılarını dikkate alan Karslılar, sıcak havaya rağmen evlerinden çıkmayarak, salgınla mücadeleye destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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