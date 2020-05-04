Kars’ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi

İHA

Dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, Malta'dan Kars'a getirilen 104 vatandaştan 103'ü memleketlerine gönderildi.

Kars’ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi

Dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, Malta’dan Kars’a getirilen 104 vatandaştan 103’ü memleketlerine gönderildi.
14 gün önce havayoluyla Kars’a getirilen çeşitli nedenlerle yurt dışında yaşayan 104 vatandaş, KYK’ya bağlı İpekyolu Yurdunda karantinaya tabi tutulduktan sonra sağlıklı bir şekilde Kars'tan ayrıldı.
Eğitim, tatil ve yurtdışında çalışanlar korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirilirken bu kapsamda iki hafta önce Malta’dan getirilen 104 Türk vatandaşı KYK’ya bağlı İpekyolu Yurduna yerleştirildi. Yurttaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 103 vatandaş İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde memleketlerine gönderildi.
Ayrıca karantina süresi sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan görme engelli down sendromlu Songül Şahin ise memleketi Antalya’ya gidecek başka kadın olmadığından bugün gönderilmedi. Şahin’in Antalya’ya İrlanda’dan gelen 115 Türk vatandaşlarıyla birlikte gönderileceği öğrenildi.
Malta’dan Kars’a gelen karantina süresi dolan Yiğit Baş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devletimiz sağ olsun. Savaştan gelir gibi bizi karşıladık. Gelişte bizim içn çok moral oldu. İnşallah böyle de devam eder. 14 gün kaldım. Aydın’a gideceğim. Ayını karantina Aydın’da da devam edecek. Sağlığım ile ilgili bir sorun çıkmadı. Burada günlerim güzel geçti” dedi.
Karantina süresi dolan Tuğçe Dilber ise, “14 gün boyunca buradaydık. Gerçekten çok iyi karşılandık. Devletimiz sağolsun. Şimdi İzmir’e dönüyorum. Çok mutluyum herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, “81 ilimizde bu uygulama var. Bize de Malta ve İrlanda’da iki grup geldi. Malta’dan gelen 104 misafirimizin karantina süreleri bitti. Vatandaşlarımızın süreleri doğurduğu AFAD’ın kiralamış olduğu bedelsiz araçlarla kendi bulundukları memleketlerine kadar göndereceğiz bunları. 28 farklı ile buradaki vatandaşlarımızı gönderiyoruz, çok büyük bir olumsuzluk yaşamadık. Tabii bizim ilk deneyimimizdi. Bu anlamda bize birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu yardımcı oldu. Sayın valimizin öncülüğü ile bugün mutlu bir sona ulaştık. Büyük bir memnuniyet var. Yapmış olduğumuz görüşmelerde. Kendilerinden şimdiden hayırlı yolculuklar sağlıklı bir ömür diliyorum. Değerli misafirlerimize saygılar sunuyorum. Tabii en büyük destekçilerimiz Kızılay Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğü yetkilileri de buradalar. Onlar da üzerine bir düşen görevleri yaptılar. Vatandaşlarımızı memleketlerine uğurlamanın gurunu yaşamaktayız” diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, memleketlerine gönderilenlere hayırlı yolculuklar diledi.
Yüreğir, “Misafirlerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu KYK yurdunda misafir ettik. Her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Elimizden geldiği kadar işimizi yapmaya çalıştık. Bugün arkadaşlarından çıkması ile birlikte tekrar yurdumuzda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Yeni katıldım yeni misafirler olursa onlar için gereken hazırlıklarımız yapacağız. Şimdiden misafirlerimiz hayırlı yolculuklar diliyoruz. İnşallah hayırlı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.
Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlenirken, tek tek yurttan dışarı çıkan vatandaşların sağlık kontrolleri ve valizleri dezenfekte yapıldı, eldiven ve maskeleri verildikten sonra otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta yabani hayvan ölümleri
YEREL HABERLER Kars’ta yabani hayvan ölümleri
Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
YEREL HABERLER Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Kafkas Üniversitesi’ne 137 sağlık personeli atandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Kafkas Üniversitesi’ne ...
Halk ozanından kent girişinde görev yapan polise, sazlı- sözlü teşekkür
YEREL HABERLER Halk ozanından kent girişinde görev yapan polise, ...
Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X