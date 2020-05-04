Arı Şahini ve Erguvani balıkçıl Kars’ta tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arı Şahini ve Erguvani balıkçıl Kars’ta tedavi altına alındı

İHA

Arı Şahini ve Erguvani balıkçıl Kars’ta tedavi altına alındı

Kars’ta yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Arı Şahini ile Erguvani Balıkçıl tedavi altına alındı.
Kars duyarlı TEİAŞ ekiplerince bulunan ve sağ kanadında kırık tespit edilen Arı Şahini ile Akyaka İlçesi Küçük Durduran köyünde yine duyarlı vatandaş tarafından bulunan Erguvani Balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine telim edildi.
DKMP ekiplerine teslim edilen yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere KAÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
KAÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Arı şahini ile Erguvani balıkçıl tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta DSİ köylülerin arazileri ile ülke toprak kaybını önlendi
YEREL HABERLER Kars’ta DSİ köylülerin arazileri ile ülke toprak ...
Kars’ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kars’ta karantina süreleri dolan 103 kişi ...
Kars’ta yabani hayvan ölümleri
YEREL HABERLER Kars’ta yabani hayvan ölümleri
Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
YEREL HABERLER Korona savaşının 'Nene Hatunları' maske üretiyor
Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Kafkas Üniversitesi’ne 137 sağlık personeli atandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Kafkas Üniversitesi’ne ...
Halk ozanından kent girişinde görev yapan polise, sazlı- sözlü teşekkür
YEREL HABERLER Halk ozanından kent girişinde görev yapan polise, ...
Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X