Kars’ta Tekneli köyü karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü karantinaya alındı.

Kars Merkeze bağlı Tekneli köyünde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışları kapattı. Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19 salgını işe mücadele tedbirleri kapsamında, Merkez Tekneli köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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