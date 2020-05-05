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Kars Barajı tarım arazilerine hayat verecek

İHA

Kars'ta yeniden su tutulmaya başlanılan Kars Barajı, 475 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak.

Kars Barajı tarım arazilerine hayat verecek

Kars'ta yeniden su tutulmaya başlanılan Kars Barajı, 475 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak.
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi kapsamında yapılan Kars Barajı kentte tarıma farklı bir boyut kazandıracak.
Baraj Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.
Kars Barajına paralel olarak yapılan 21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattı, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasıyla birlikte yaklaşık 215 milyon liralık tarımsal gelir sağlayacak.
Yeniden su tutulmaya başlayan Kars Barajı’nda su seviyesi hızla yükselirken, barajın doluluk oranının ise yüzde 65 olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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