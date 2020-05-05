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Kars’ta hayvanlar meralara çıktı

İHA

Karslı besiciler havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.

Kars’ta hayvanlar meralara çıktı

Karslı besiciler havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.
Kentte havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, havaların ısınması ve otların yeşermesi ile birlikte rahat nefes aldı.
Hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, “Havaların ısınması ve hayvanlarımızın merada çıkıp otlamasından dolayı çok mutluyuz. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Hayvanlarımız meraya çıkmakla rahatladı” dediler.
Hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta artık meralarda hayvanları görmek mümkün. Hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, Kasım ayına kadar hayvanlarının meralarda otlatacaklarını sözlerine eklediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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