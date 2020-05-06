Kars’ta arı şahini tedavi altına alındı

Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan yaralı arı şahini tedavi altına alındı.

Kars’ta uçamayan ve yaralı olan arı şahini vatandaşları harekete geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayan vatandaşlar yaralı şahin olduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı şahini muhafaza altına aldı. Arı şahini tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere KAÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Veteriner hekimler tarafından uygulayacak tedavinin ardından arı şahini doğal ortamına bırakılacak.

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