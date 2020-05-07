Sarıkamış’ta takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.
Sarıkamış ilçesine bağlı Handere köyü mevkiinde seyir halindeki 36 SD 789 plakalı araç, havanın yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
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