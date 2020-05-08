Kars´ta kaşarlı, tereyağlı pideler sofraları süslüyor

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayında oluşan pide kuyruğu bu yıl eskisi gibi olmasa da meşhur kaşar peynirli ve tereyağlı ramazan pidesi, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. 34 yıllık fırıncı ustası Erkan Ağdaş, taleplerin her geçen yıl artığını söyleyerek kaşarlı ve tereyağlı pidelerin tok tuttuğunu belirtti. <br>Koronavirüs salgını ramazan geleneklerinin de değişmesine neden oldu. Ramazanda pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınların önünde bu yıl eski yoğunluklar yaşanmazken fırıncı ustaları da yalnız kaldı. Kars´ta 34 yıllık fırıncı ustası Erkan Ağdaş, virüs nedeniyle iftar öncesi en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıllarda fırın önünde metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan Ağdaş, virüs nedeniyle saat 17.00'den sonra kimseyi iş yerine almıyor. Fırın çalışanlarının getirdiği siparişlere göre pideleri hazırlayan Erkan usta yeni dönemi türkü söyleyerek geçirmeye başladı. Türküleriyle iftara kadar hamur tırnakçısı ve çalışanlara konser veren Erkan Usta, bu yolla hem eğlenebildiğini hem de efkarlanıp eski günleri hatırladığını söyledi.<br>KARS KAŞARI VE TEREYAĞLI PİDELER<br>Ayrıca bu ramazanda da Kars´ın meşhur kaşar peyniri ve tereyağlı pideler iftar sofralarının vazgeçilmez tercihleri oldu. Karslılar tadına doyamadıkları kaşar ve tereyağlarını fırına göndererek Erkan ustaya teslim ediyor. Erkan usta da gün boyu aldığı siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Çıkarılan kaşarlı ve tereyağlı pideler daha sonra fırın çalışanları tarafından sahiplerine götürülüyor.<br>Erkan Ağdaş, kaşarlı ve tereyağlı pidelerin iftarda rahat yenildiğini, sahurda yenildiği zaman da gün boyu tok tuttuğunu söyledi. Erkan usta ayrıca, vatandaşların kaşar ve tereyağının yanında sucuklu pide de istediklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-08 10:07:27<br>

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