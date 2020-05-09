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'İyilik Kanımızda Var' kampanyasına Kars´tan destek

DHA

'İyilik Kanımızda Var' kampanyasına Kars´tan destek

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla başlattığı kampanyaya, Kars'tan destek geldi. Çok sayıda öğretmen ve imam hatip mezunu, kan bağışında bulundu.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı'na destek vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın öncülüğünde, 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla bağış kampanyası düzenlendi. Kars Milli Eğitim Müdürlüğü ve İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) İl Temsilciliği de kampanyaya destek verdi.<br>İftar sonrası başlatılan kampanyanın ilk gününde, Atatürk Caddesi'ndeki kan merkezinde yoğunluk yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli öğretmen ve okul idarecileri ile ÖNDER mensupları ve vatandaşlar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. <br>'SALGININ BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'<br>Kan bağışı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz hocamızın öncülüğünde, Kızılay Şubesi ve ÖNDER başkanımızla birlikte 'İyilik Kanımızda Var' sloganıyla, Türk Kızılayı'na kan bağışı kampanyası başlatılmıştır. Biz de ilimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü´ne bağlı İmam Hatip Ortaokulları, liseleri ve bu okullarda görev yapan müdürler, öğretmenler, bizler, kan vermeye geldik. Ben bu vesileyle Covid-19 salgınının bir an önce bütün dünyada, ülkemizde ve ilimizde son bulmasını temenni ediyorum" dedi.<br>'BİR İNSANI YAŞATMAK İNSANLIĞI YAŞATMAK DEMEKTİR'<br>ÖNDER İl Temsilcisi Doğan Yıldız da "Bizim inancımızın temelinde insanı yaşatmak vardır. Bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmaktır. Biz de İmam Hatip camiası olarak aldığımız eğitimle de ortadadır bizim gerçekten kanımızda iyilik var, fıtratımızda iyilik var. Bu günlerde ilkemizin geçtiği süreçte ihtiyaç duyulduğunda bizler de kan bağışında bulunmayı bir borç olarak biliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Sebep olanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.<br>'BİR ÜNİTE KAN VERMEK 3 CAN KURTARMAK DEMEKTİR'<br>Koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirten Kızılay Şube Başkanı Sıddık Demir, şunları söyledi:<br>"Türkiye´nin Covid-19 nedeniyle ciddi bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bunun yanında mevsim şartları ve ramazan sebebiyle Kızılayın kan merkezlerindeki kan stoklarında önemli oranda düşüş olmuştur. Bunu gidermek adına Türkiye bir atağa geçmiştir. Her bölge, her il kendi imkanları doğrultusunda kan vermek üzere kan merkezlerimize müracaat ediyor. Bizler de Kızılay olarak Kan Merkezi'nde, eğitim camiasını ve ÖNDER'i misafir ettik. Hepsi gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorlar. Bir ünite kan vermek 3 can kurtarmak demektir. Bu önemli günlerde kan merkezlerimize bütün halkımızı davet ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri de bir an önce atlatırız. Tüm kan bağışında bulunanlara tek tek teşekkür ediyoruz. Rabbim bu mübarek ramazan hürmetine bir can kurtarmanın ne anlama geldiğini bilerek bağışta bulunanlardan razı olsun."<br>Kan bağışında bulunan gençler, kendilerini dünyanın en mutlu insanı hissettiklerini söyledi. İlk kez kan bağışında bulunan gençlerin heyecanı ise yüzlerinden okundu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-09 11:10:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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