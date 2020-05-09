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Kars’ta çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

İHA

Kars’ta çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kars’ta çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor.
Kars’ta uzun yıllardan beri çiçekçilik yapan Yasemen Çiçekçilik sahibi Tacriye Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor.
Sevgililer Günü'nün simge çiçeği kırmızı gül yerine Anneler Günü'nde saksı çiçekleri ya da teraryum tercih ediliyor. Çiçekçi Tacriye Yolaçan, çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşandığını belirtti.
Yolaçan, "Anneler Günü'nde daha çok saksı çiçekleri alınıyor. Son dönemlerde teraryum adındaki çalışma da ilgi odağı oldu, rağbet gördü. Onlarda da artış var. Teraryum cam fanus içindeki mini bahçe olarak adlandırılıyor. Kaktüs tarzı yaşam formlarını cam fanus içerisine ekiyoruz, çeşitli tasarımlarla renklendiriyoruz. Çiçekten daha fazla kalıcı olduğu için ve insanlara farklı gelmesinden dolayı son dönemlerde çokça tercih ediliyor”dedi.
Fiyatların uygun olduğunu ifade eden Tacriye Yolaçan, “Her bütçeye göre çiçek var, siz yeter ki hediye almak isteyin. Annemiz bizim en kıymetli varlığımızdır. Onlara vereceğimiz çiçek hiçbir fedakarlığının karşılığı değildir ama en azından bu günü kutlamış ve hatırlamış oluruz” diye konuştu.
Anneler Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde, bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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