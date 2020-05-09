Kars’ta yağmur etkili oluyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Boş caddelerde şemsiyle ile yürüyen vatandaşlar ise dikkat çekti. Hava sıcaklığının da düştüğü Kars’ta yüksek kesimlere ise kar yağdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, gök gürültülü sağanak yağışın gecede etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer ise Kars genelinde etkili olabilecek sağanak yağmur yağış sonrası yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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