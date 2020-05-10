Kars´ta, bir yanda yağmur bir yanda kar

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ta, hafta sonu soğuk hava etkili olurken, kent merkezine şiddetli yağmur yüksek kesimlere ise kar yağdı.<br>Kar yağışı ve sağanağın günlük yaşamı etkilediği kentte, 2 bin 600 rakımlı Boğatepe köyündeki araziler, kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Şiddetli rüzgar ve soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarıyla hızla girdikleri su birikintilerinden çevreye su sıçrattı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-10 11:08:30<br>
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