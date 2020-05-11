Kars’ta dolandırıcılar yakalandı

Kars’ta köy muhtarlarını telefonla arayarak, kendilerini ‘Jandarma Karakol Komutanı’ olarak tanıtan dolandırıcılar yapılan titiz çalışmaların ardından yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1820 Şubat 2020 tarihlerinde kendilerini ‘Jandarma Karakol Komutanı’ olarak tanıtan organize suç örgütü üyeleri, köy muhtarlarını telefonla arayarak hayvan istemiş, hayvanları önceden irtibat kurdukları kasaplara yönlendirip kestirmiş ve kasaplar tarafından hayvan bedelinin kendi banka hesaplarına gönderilmesini sağlayarak vatandaşları dolandırmışlardı.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip (JASAT) tarafından yapılan titiz planlama takip ve çalışma neticesinde aynı suç örgütünce benzer dolandırıcılık suçlarının farklı şehirlerde de işlendiği bilgisi elde edildi. Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, araştırmalar sonucu organize suç örgütü üyesi olan 3 kişi tespit etti.

Bunu üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, suç örgütünün 2 üyesini Adana’da yakaladı. Şüphelilerinden 1’inin ise yakala çalışmaları devam ediyor.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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