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KAÜ’de, dönem sonu final sınavları online olarak yapılacak

İHA

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda dönem sonu final sınavları online olarak yapılacak.

KAÜ’de, dönem sonu final sınavları online olarak yapılacak

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda dönem sonu final sınavları online olarak yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını açıklayarak, yapılacak sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da, yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen final sınavlarımız da online olarak yapılacaktır. Sağlığınız bizim için her şeyden daha önemlidir” dedi.

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