Kars’ta ambulans şoförüne plaket verildi

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Kars’ta Trafik Haftası etkinlikleri münasebetiyle 112 ambulans şoförüne plaket verildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına uyarak örnek davranış sergileyen, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli Eyüp Demir, Kars’ta yılın “Ambulans Şoförü” seçildi.

Yılın ‘Ambulans Şoförü’ seçilen Eyüp Demir’i, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu makamında kabul ederek, Demir’e plaketi takdim etti.

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