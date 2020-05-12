Arpaçay’da parkların yapımı devam ediyor

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca yapımına geçen yıl başlanan ve kışın ara verilen parkların yapımı, inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte başladı.

Arpaçay Belediye Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ‘kardeş belediye’ protokolü çerçevesinde yapımına başlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca finansa edilen park ve bahçelerin yapımı tamamlandığında Arpaçay’ın görünümü değişecek.

Arpaçay Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ‘kardeş belediye’ protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Arpaçay’a uzun yıllar hizmet eden merhum Belediye Başkanı Alaattin Avcı'nın adını taşıyan parklarda çay bahçesi, süs havuzu, kamelyalar, oturma bankları, yeşil alan, çöp kovaları, aydınlatma sistemi ve çocuk oyun alanları olacak. Arpaçay’da yapımı devam eden parkların 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

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