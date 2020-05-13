Kağızman’da köyler taşkına karşı korunuyor

Kağızman’da köyler, araziler ve köy içi dereleri su taşkınlarına karşı koruma altına alındı.

Kars’ın Kağızman İlçesi Karabağ Köyü Köyiçi dereleri taşkın koruma tesisleriyle yerleşim birimleri ve tarım arazileri taşkına karşı korundu.

Kars Aras Nehri ve Yan Dereler 1. Gurp Taşkın ve Rusubat Kontrolü işi kapsamında yapımı gerçekleştirilen Kağızman Karabağ Köyü Köyiçi Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü işleri tamamlanarak hizmete alındı.

Söz konusu Karabağ Köyü Köyiçi Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü işi kapmasında; Karabağ Deresinde 980 metrre yatak düzenlenmesi, bin 960 metre taş tahkimatlı sedde imalatı yapıldı. Danagölü Deresinde 5 bin 920 metre yatak düzenlenmesi, 11 bin 840 m taş tahkimatlı sedde, 54 adet betonarme brit ile 6 adet betonarme menfez imalatı yapılırken,Büyük Deresinde: bin 200 metre yatak düzenlenmesi, 2 bin 400 metre taş tahkimatlı sedde ve 12 adet betonarme brit imalatı yapıldı.

Terçivan Deresinde 210 metre yatak düzenlenmesi, 420 metre taş tahkimatlı sedde imalatı ve Yılanlı Deresinde bin 200 metre yatak düzenlenmesi, 2 bin metre taş tahkimatlı sedde ve 10 adet betonarme brit ile 1 adet betonarme menfez imalatı yapılarak hizmete girdi.

DSİ Kars Bölge Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar ile Kağızman İlçesi Karabağ Köyünde toplamda 9 bin 510 metre yatak düzenlemesi, 18 bin 620 metre taş tahkimatlı sedde, 76 adet betonarme brit ile 7 Adet betonarme menfez imalatları yapılmak suretiyle tamamlandı.

İşin tamamlanması ile Kağızman İlçesi Karabağ Köyü yerleşim yeri ile yerleşim yerine ait yaklaşık bin 720 da tarım arazisi taşkın riskine karşı korunmuş oldu.

Devlet Su İşleri, yaptığı taşkın ve rusubat kontrolü tesisleriyle, toprak erozyonunu önlerken, yerleşim birimi ve arazilerimizi de taşkın risklerine karşı daha emniyetli hale getiriyor.

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