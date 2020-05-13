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Sarıkamış’ta şehit mezarı taşındı

İHA

Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kalacak olan Karakurt Köyü Mezarlığı'nda bulunan şehit naaşı yeni mezarlığa taşındı.

Sarıkamış’ta şehit mezarı taşındı

Karakurt Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kalacak olan Karakurt Köyü Mezarlığı’nda bulunan şehit naaşı yeni mezarlığa taşındı.
Karakurt Mezarlığı’nda bulunan ve 1966 yılında şehit olan Şehit Jandarma Eri Ömer Karagedik’in naaşı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy halkının katılımıyla düzenlenen törenle yeni yerine taşınarak defnedildi.
Bilindiği üzere Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte önce köylülerin evleri boşaltılarak yeni yerleşim yerlerine taşınmıştı. Sarıkamış Kaymakamlığı’nca Köy Mezarlığı’da yeni Mezarlığa taşınarak mezarların sular altında kalmasının önüne geçilmişti.

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