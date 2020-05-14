Kars'ta, kargaların 'cips kapma' mücadelesi

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<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ın Selim ilçesinde kargalar, yol kenarında bulunan, açık cips paketinin etrafını sardı. Cips almak için uzun süre uğraşan kargalar, gagalarına koyduktan sonra kanatlandı. <br>Selim ilçe merkezinde yiyecek bulmak için uçan kargalar, iş yerinin önünde, yol kenarındaki cips paketinin etrafını sardı. Açık olan paketteki cipsleri almak için kargalar, aralarında uzun süre mücadele etti. Kargaların olduğu bölgeye bu sırada sokak köpeği de geldi. Paketteki cipslerin yarısını yiyen sokak köpeği ayrılınca alanda yeniden kargalar kaldı. Kargaların paketteki cipslerden tek tek alıp, götürdüğü görüldü. Gagalarındaki cipslerle havalanan kargalar, kanat çırparak, uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-14 09:51:41<br>

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