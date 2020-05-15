Kars'ta berberler, 'müşteri kayıt defteri' tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars'ta berberler, 'müşteri kayıt defteri' tutuyor

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta berberlere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'müşteri kayıt defteri' tutma zorunluluğu getirildi. Berberlerin tutacağı kayıt defterleriyle olası bulaş durumunda olası vaka takibi ve risk altında olabilecek kişiler belirlenebilecek.  Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerlerinin kapılarını müşterilerine yeniden açtı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyarak, hizmet veren berberler için Kars'ta 'müşteri...

Kars'ta berberler, 'müşteri kayıt defteri' tutuyor

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta berberlere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'müşteri kayıt defteri' tutma zorunluluğu getirildi. Berberlerin tutacağı kayıt defterleriyle olası bulaş durumunda olası vaka takibi ve risk altında olabilecek kişiler belirlenebilecek. <br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerlerinin kapılarını müşterilerine yeniden açtı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyarak, hizmet veren berberler için Kars'ta 'müşteri kayıt defteri' tutma zorunluluğu getirildi. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nden temin edilen deftere berberler, gelen müşterilerin adını, soyadını, telefon numarasını, tıraş olduğu saati ve ölçülen ateşinin derecesini yazıyor. <br>'MASKESİZ ALMIYORUZ'<br>Erkek kuaförü Özcan Sarıçayır, uygulamanın dün başladığını belirterek, maskesiz olan müşterileri iş yerine almadıklarını vurguladı. Sarıçayır, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat ettiklerini de söyledi. Müşterilerinin bilgilerini kayıt altına almaya başladıklarını aktaran Sarıçayır, "İçeride müşteri olduğunda sırada 1 müşteri bekleyebiliyor. Müşterinin ilk önce ateşini ölçüyor ve kayıt altına alıyoruz. Adı, soyadı, telefon numarası ve tıraş olduğu saati de kayıt defterine yazıyoruz" dedi.<br>Uygulamadan memnun olduklarını da belirten Özcan Sarıçayır, "Müşterilerimiz arayıp randevu alıyorlar. Randevu saatini geçirenler yeniden randevu almak zorundalar. Umuyoruz ki bu salgın bir an önce ilimizi ve ülkemizi terk eder" diye konuştu.<br>İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA<br>İşletmelerde muhtemel bulaş durumunda 'müşteri kayıt defteri'nin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muhtemel bulaş durumunda olası vaka takibi (filyasyon) ve risk altında olabilecek kişilerin belirlenebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Müşteri Kayıt Defteri'ne bu işletmelerden hizmet alan her müşterinin bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın salgının kontrolü ve muhtemel yayılımının engellenmesi amacıyla işletme sahipleri ile iş birliği içinde olmaları ve gerekli bilgileri paylaşmaları hayati önem arz etmektedir" denildi.<br>Öte yandan polis ekipleri de sık sık denetim yapıp, berber ve kuaförlerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-15 09:34:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kağızmanlı asker hayatını kaybetti
Kars'ta balık avı yasağı 15 Mayıs’ta başlıyor
YEREL HABERLER Kars'ta balık avı yasağı 15 Mayıs’ta başlıyor
Üzerindeki dinleme borusuyla düşman püskürtülüyordu 'Borazanlı tabya' savaşlarda yıkılmadı, zamana yenik düştü Kars’ın savunmasında kullanıldı
YEREL HABERLER Üzerindeki dinleme borusuyla düşman ...
Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor
Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
Kars'ta, kargaların 'cips kapma' mücadelesi
YEREL HABERLER Kars'ta, kargaların 'cips kapma' mücadelesi
Sarıkamış’ta şehit mezarı taşındı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta şehit mezarı taşındı
Kars’ta çocuklar parklara akın etti 40 gün sonra dışarı çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Kars’ta çocuklar parklara akın etti 40 gün sonra ...
Kağızman’da köyler taşkına karşı korunuyor
YEREL HABERLER Kağızman’da köyler taşkına karşı korunuyor
Sarıkamış’ta çocuklardan ilginç korona virüs diyaloğu
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta çocuklardan ilginç korona virüs diyaloğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X