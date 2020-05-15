Kars’ta gençler sokağa çıktı

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1520 yaş arası gençler 4 saatlik izinlerinde, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 1520 yaş arası gençler, saat 11.00 ile 15.00 arası maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini kullanıyor. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen gençler, okul arkadaşlarıyla bir araya gerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet etti.

Kent genelinde cadde ve sokaklara çıkan gençler, 4 saatlik izin sürelerini doya doya geçiriyor. Kars Sosyal Vefa Destek Grubu ise dışarıya çıkan ve maskesi bulunmayan gençlere ücretsiz maske dağıtarak sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Polis ekipleri ise sürekli araçlardan anons geçerek gençleri kurallara uymaya devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.