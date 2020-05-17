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Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı

DHA

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde 'çaşır' isimli otu toplamak için araziye giden eczacı kalfası Ozan Ulu (28), ayının saldırısına uğradı. Ozan Ulu hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, saat 11.00 sıralarında Kağızman´a bağlı Kötek köyü kırsalında meydana geldi. Kağızman´da eczacı kalfalığı yapan Ozan Ulu, yakınları ile birlikte 'çaşır' diye isimlendirilen ve yörede çok tüketilen ottan toplamak için Kötek köyü kırsalına gitti. Morpet'in Deresi olarak bilinen yerde `çaşır´ toplayan Ozan Ulu, bir anda karşısına çıkan ayının,...

Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı

<br>İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde 'çaşır' isimli otu toplamak için araziye giden eczacı kalfası Ozan Ulu (28), ayının saldırısına uğradı. Ozan Ulu hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Olay, saat 11.00 sıralarında Kağızman´a bağlı Kötek köyü kırsalında meydana geldi. Kağızman´da eczacı kalfalığı yapan Ozan Ulu, yakınları ile birlikte 'çaşır' diye isimlendirilen ve yörede çok tüketilen ottan toplamak için Kötek köyü kırsalına gitti. Morpet'in Deresi olarak bilinen yerde `çaşır´ toplayan Ozan Ulu, bir anda karşısına çıkan ayının, saldırısına uğradı. Kaçmak istediği ayının pençeleriyle yere düşerek yuvarlanan Ulu, bacağından yakaladığı ayıyı uçuruma iterek kurtuldu. Birlikte çaşır topladığı yakınlarının bilgi vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Ulu, burada tedaviye alındı. Kafa, sırt, kol ve ayağında yara olan Ulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulu´nun tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi. <br>'AYIYI UÇURUMA İTEREK KURTULDUM'<br>Yaşadığı saldırıyı anlatan Ulu, "Dağda çaşır toplamaya gitmiştik. Yola yakın bir mesafede çaşır toplarken ayı karşıma çıktı. Kaçmak isterken pençe darbesiyle düştüm. Uçuruma yakın bir yerde ayı beni yakalayarak sırtımdan pençe vurmaya başladı. Bu sırada bacağından yakaladığım ayıyı uçurumdan aşağı yuvarladım. Aşağı düşen ayı beni bırakıp kaçtı. Yakınlarım yanıma gelerek ambulansla hastaneye getirdiler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN<br>2020-05-17 17:23:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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