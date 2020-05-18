Kağızman’da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı

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Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan 3 güvenlik personeli askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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