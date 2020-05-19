Şehit yüzbaşının cenazesi baba ocağına gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit yüzbaşının cenazesi baba ocağına gönderildi

İHA

Şehit yüzbaşının cenazesi baba ocağına gönderildi

Kağızman’da güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin cenazesi baba ocağı Isparta’ya gönderildi.
Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde icra edilen Kapan8 Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Harakani Havaalanı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Törende şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Yapılan törenin ardından şehit Çiftçi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Isparta’ya gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine ...
Kağızman’da PKK’lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor
YEREL HABERLER Kağızman’da PKK’lı teröristlere yönelik operasyon ...
Kağızman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Kağızman’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kağızman’da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Kağızman’da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Akyaka Belediyesi’nde ağaçlandırma seferberliği
YEREL HABERLER Akyaka Belediyesi’nde ağaçlandırma seferberliği
Kars’ta 64 kişilik filyasyon ekibi sahada
YEREL HABERLER Kars’ta 64 kişilik filyasyon ekibi sahada
Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını Kars karşılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını Kars ...
Susuz Şelalesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Susuz Şelalesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş ...
Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı
YEREL HABERLER Ot toplamaya giden eczacı kalfasına ayı saldırdı
Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir hafta arayla sokağa çıktı
YEREL HABERLER Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir hafta arayla ...
Kars’ta sosyal mesafe kurallarına uymayan 21 kişiye 8 bin 232 lira ceza
YEREL HABERLER Kars’ta sosyal mesafe kurallarına uymayan 21 kişiye 8 ...
Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X