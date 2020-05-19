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AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’dan Ayhan Bilgen’e çağrı “Terör örgütüyle bağlantınız yoksa korkmayın belediyeciliğinizi yapın”

İHA

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e çağrıda bulunarak, "Biz hukuk devletiyiz, siz kendinizden korkmuyorsanız, sizin terör örgütleriyle bağlantınız yoksa, siz Kars'a hizmet edin, vatandaşlar sizden hizmet bekliyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’dan Ayhan Bilgen’e çağrı “Terör örgütüyle bağlantınız yoksa korkmayın belediyeciliğinizi yapın”

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e çağrıda bulunarak, “Biz hukuk devletiyiz, siz kendinizden korkmuyorsanız, sizin terör örgütleriyle bağlantınız yoksa, siz Kars’a hizmet edin, vatandaşlar sizden hizmet bekliyor” dedi.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, katıldığı bir televizyon programında Kars’ta son günlerde vatandaşlar arasında sıkça kullanılan ‘kayyum’ konusuna açıklık getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Başkan Çalkın, “Biz hukuk devletiyiz biz, hukuk devletiyiz. Kayyumluk bir durum olursa hukuk devleti gereğini yapar. Ama siyaseten bir şey olmaz. Hukuk devleti gereğini yapar. Eğer buna bir zemin hazırlayacak bir şey varsa, devlet bunu analiz eder. Hukuk çerçevesinde değerlendirir ve gereği yapılır. Yargı tarafından yapılır, siyaset tarafından değil. Ayhan Bilgen çok veryansın yapıyor. Şimdi haklı bir veryansın değil. Neden değil? Siz kendinizden korkmuyorsanız, eğer sizin terör örgütleri ile bir bağlantınız yoksa, sizin eğer illegal bir faaliyetiniz yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hakim önüne çıkaracağı dosyalarda bunlarla ilgili bir ibare yoksa korkmanıza gerek yok. Siz Kars’a hizmet edin, vatandaş sizden hizmet bekliyor. 14 aylık belediye başkanlığınız süresince daha Kars’a çakılan bir tek çivi yok” diye konuştu.

“Önceki dönem belediyenin kötülüğünden dolayı siz o koltuğa oturdunuz”
HDP’nin Kars’ta Belediye Başkanlığını kazanmasında ki en büyük etkenin bir önceki dönem Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın kötü yönetiminden kaynakladığını ifade eden Başkan Adem Çalkın, “Daha önceki belediye başarılı mıydı? Kesinlikle değildi. Kesinlikle çok kötü bir yönetimdi. Siz de bu kötü yönetimden dolayı zaten kazandınız. Yoksa Kars’ta HDP’nin Belediye Başkanlığını kazanma şansı yoktu. Açık ve net ifade ediyorum. Geçmiş belediyenin kötü yönetimden kaynaklı olarak siz bu koltuğa oturdunuz ve talip olurken siz, bu belediyenin şartlarını biliyordunuz. Belediyenin borçları belli, dağınıklık belli, bunu Kars halkı da biliyordu. Bunu şimdi biz milletten saklayamayız. Bunların hepsi ortadaydı. Şimdi belediyenin çarşıda, pazarda yeni kıyafetler giydirilmiş temizlik işçilerinden başka hiçbir şeyini göremiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalkın, Bilgen’e Digor Belediyesi’ni örnek gösterdi”
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e AK Partili Digor belediyesinin hizmetlerini örnek göstererek ‘enkaz devraldık’ şikayetini bırakarak Kars’a hizmet yapmasını önerisinde bulunan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra özetle şunları söyledi:
“Ben size bir örnek vereyim. Biz HDP’den kayyumu, kayyumdan AK Parti’ye geçen Digor Belediyesi’nin, küçük bir belediye, imkanları dar bir belediye, her belediyenin nüfusuna göre bir bütçesi vardır. Biz geçen yıl Digor’da 15 bin metrekare parke yaptık. Benim belediye başkanın yaptı. Bu yıl hazırlık yapıyor Allah nasip ederse bir o kadar daha parke yapacak. Digor gibi belediye bunu yapabiliyorsa, ya sizde artık başlayın bir şeyler yapın. Enkaz devraldık bahanesi yeter. Yani 14 aydır her gün her gün! Ayhan Bilgen iyi bir siyasetçi, güzel bir siyaset yapıyor ve şu anda tehdit aldığını yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Ben de tehdit alıyorum. Geçen gün ben Ayhan Bilgen’e dedim ki; ‘ya artık şikayeti bırakın lütfen, belediyeciliğinizi yapın’ dedim. Aşağıda bir sürü HDP sempatizanı yazmış beni tehdit etmiş. Hatta birisi yazmış,’ya korumayla geziyorsun, hele bir kuruma gitsin, bakalım ne olacak.’ Sadece Ayhan Bilgen’e özgü bir şey değil bu, Ayhan Bilgen’e diyeceğim, böyle duygusal şeyler yaratarak insanların kutuplaştırmayın. Hiçbir şey olacağı yok. Ben sözümü tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Sizin eğer terörle bağlantınız, yoksa teröre hizmet etmiyorsanız. Sizin böyle bir bağlantınızda yoksa siz belediyeciliğinizi yapın. Hizmetinizi yapın, siz hizmetinizi yapın. Belediye’nin şartları bunlar, Zaten siz talip olduğunuzda belediyeyi çok iyi biliyordunuz zaten, talip olduğunuz belediyenin durumunu kötüleye kötüleye belediye başkanı olduğunuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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