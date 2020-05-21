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Korona şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

DHA

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta kan testi için götürdüğü astım hastası annesiyle birlikte hastanede koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Hakan Yaşar G. (53), bunalıma girip intihara kalkıştı. Hastanede çatıya çıkan Hakan Yaşar G., polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Hakan Yaşar G., astım hastası annesi Kamer G.'yi (83) kan testi için Harakani Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan muayenesinin ardından Kamer G., koronavirüs şüphesiyle pandemi servisine alındı. Oğlu Hakan Yaşar G. de aynı odada karantinaya alındı. Ailesi de evde karantinaya alınan Hakan Yaşar G.,...

Korona şüphesiyle karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta kan testi için götürdüğü astım hastası annesiyle birlikte hastanede koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Hakan Yaşar G. (53), bunalıma girip intihara kalkıştı. Hastanede çatıya çıkan Hakan Yaşar G., polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu eylemine son verdi.<br>Hakan Yaşar G., astım hastası annesi Kamer G.'yi (83) kan testi için Harakani Hastanesi´ne götürdü. Burada yapılan muayenesinin ardından Kamer G., koronavirüs şüphesiyle pandemi servisine alındı. Oğlu Hakan Yaşar G. de aynı odada karantinaya alındı. Ailesi de evde karantinaya alınan Hakan Yaşar G., hastanede bunalıma girip çatıya çıkarak intihara kalkıştı.<br>Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, Hakan Yaşar G.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Sivil polislerin ikna çabaları sonuç verdi, Hakan Yaşar G. eyleminden vazgeçti. <br>Hastane polis noktasında ifadesi alınan Hakan Yaşar G., hastane yönetimiyle görüştürüldükten sonra, refakatçi olarak kalması için yeniden pandemi servisine yatırılan annesinin yanına götürüldü.<br>DERDİMİ KİMSEYE ANLATAMADIĞIMDAN BU GİRİŞİMDE BULUNDUM<br>Annesiyle birlikte pandemi odasında kaldığını, dışarı çıkamadığı, derdini kimseye anlatamadığını bu nedenden dolayı bunalıma girip bu yola başvurduğunu belirten Hakan Yaşar G. şunları söyledi:<br>"Annem 10 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Bir ay önce ben üniversite hastanesi göğüs servisine götürdüm. Muayenesi ve tedavisi yapıldıktan sonra evimize gönderildik. Annemin evde bakımı için kan tahlili istendi. Bunun üzerine geçen pazartesi günü kan tahlili için eve gelen doktor bizi sodyum florürün düşük çıkması nedeniyle devlet hastanesine yönlendirdi. Pazartesi günü gece saatlerinde tahliller çıktıktan sonra hastaneye gittik. Koronavirüs şüphesi olduğu söylenerek akciğer filmi çektiler. 83 yaşındaki annemi pandemi odasına aldılar. Ben de otomatikman annemle kaldım. Dışarı çıkamıyorum derdimi anlatacak kimse bulamıyorum. Eşim ile birlikte 2 çocuğum evde kaldı. Evi de karantinaya aldılar. Annemin ilk testi negatif çıktı, ikinci testinin yapılması gerekiyormuş. Bu nedenden dolayı annemi bana vermediler. Odadan da çıkamadığım için kimseye derdimi anlatamadım. Çareyi çatıya çıkmakta buldum. Ben annemi eve götürmek istiyordum."DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-05-21 08:30:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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